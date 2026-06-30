Гретчен Уолш подобри световния рекорд на 50 м свободен стил

Американката Гретчен Уолш постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил за жени на състезание в Рим. Тя плува за 23.55 секунди, подобрявайки с 0.04 сек рекорда на сънародничката си Кейт Дъглас, поставен на 19 юни в Индианаполис.

Шведката Сара Шьострьом, бивша рекордьорка, остана втора с 23.86 сек.

Уолш и Дъглас са бивши съотборнички от Университета на Вирджиния и продължават да тренират заедно. 23-годишната Уолш има още световни рекорди на 50 м в малък басейн и на 100 м бътерфлай. На Олимпиадата в Париж 2024 тя спечели два златни медала с щафетите.

Кирил Пламенов