Гретчен Уолш подобри световния рекорд на 50 м свободен стил

Американката Гретчен Уолш постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил за жени на състезание в Рим. Тя плува за 23.55 секунди, подобрявайки с 0.04 сек рекорда на сънародничката си Кейт Дъглас, поставен на 19 юни в Индианаполис.
Шведката Сара Шьострьом, бивша рекордьорка, остана втора с 23.86 сек.
Уолш и Дъглас са бивши съотборнички от Университета на Вирджиния и продължават да тренират заедно. 23-годишната Уолш има още световни рекорди на 50 м в малък басейн и на 100 м бътерфлай. На Олимпиадата в Париж 2024 тя спечели два златни медала с щафетите.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.