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21.07.2026 09:40

Ямал пуска брада и мустаци, Педри става блондин

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Испанските футболисти разкриха какви необичайни обещания са си дали, ако спечелят световното първенство.


19-годишният Ламин Ямал обеща да си пусне брада и мустаци за три седмици.


Педри се зарече да боядиса косата си в русо.


Гави ще започне новия сезон с розова прическа.


Марк Кукуреля обеща да си направи татуировка с лицето на селекционера на Испания Луис де ла Фуенте.


Кирил Пламенов


 



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