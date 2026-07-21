Ямал пуска брада и мустаци, Педри става блондин

Лионел Меси не успя да сдържи ...

Испанските футболисти разкриха какви необичайни обещания са си дали, ако спечелят световното първенство.

19-годишният Ламин Ямал обеща да си пусне брада и мустаци за три седмици.

Педри се зарече да боядиса косата си в русо.

Гави ще започне новия сезон с розова прическа.

Марк Кукуреля обеща да си направи татуировка с лицето на селекционера на Испания Луис де ла Фуенте.

Кирил Пламенов