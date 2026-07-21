Ямал пуска брада и мустаци, Педри става блондин

Испанските футболисти разкриха какви необичайни обещания са си дали, ако спечелят световното първенство.
19-годишният Ламин Ямал обеща да си пусне брада и мустаци за три седмици.
Педри се зарече да боядиса косата си в русо.
Гави ще започне новия сезон с розова прическа.
Марк Кукуреля обеща да си направи татуировка с лицето на селекционера на Испания Луис де ла Фуенте.
Кирил Пламенов
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„Предложеният проект на Наредба за реда ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
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