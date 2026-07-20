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20.07.2026 09:23

Меси се разплака след загубата на Аржентина (Видео)

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Лионел Меси не успя да сдържи сълзите си, след като Аржентина загуби от Испания във финала на Световното първенство по футбол през 2026 година.


Испания спечели втората си световна титла, след като Феран Торес отбеляза единственото попадение в продълженията и сложи край на шампионския поход на действащия първенец Аржентина.


Емоционалните сцени след последния съдийски сигнал идват след мач, който според мнозина е последното участие на 39-годишната аржентинска легенда Лионел Меси на световни финали.



 Кирил Пламенов
 
 



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