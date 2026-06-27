Япония няма да се даде лесно: Хаджиме Мориясу за срещата с Бразилия

Бразилия е един от най-добрите отбори в света, но Япония няма да се даде лесно, когато двата отбора се срещнат в Хюстън в сблъсъка си от фазата на елиминациите на Световното първенство по футбол, заяви треньорът на японците Хаджиме Мориясу, след като отборът му завърши втори в Група "F", предаде БНР.

Мориясу добави, че обратът с 3:2 над бразилците в Токио миналия октомври, с който постигнаха първата си победа срещу петкратните шампиони, показа, че Япония ще влезе в мача в понеделник с цел да направи нещо повече от това да се представи достойно. „Последния път... доказахме на Бразилия, че не сме лесни за побеждаване“, каза Мориясу. „Това е голям напредък за нас. Бразилският отбор е топ и ние ги уважаваме много. В мача не знаем какво ще се случи, но и ние имаме своите шансове да спечелим.

Япония си осигури среща с Бразилия, след като завърши наравно 1:1 с Швеция в четвъртък в Далас, като Дайзен Маеда откри резултата, преди отборът на Мориясу да допусне гол минути по-късно. Резултатът донесе на Япония второ място в групата след Нидерландия.

Мориясу каза, че е разочарован от допуснатия гол, но след като резултатът бе изравнен, той реши да включи защитници, за да запази точката и да се класира за второ място в групата.

Кирил Пламенов

Снимка: Ройтерс