Мароко би Холандия, развали "европейското" на Мондиала

Мароко победи след повече от драматични дузпи Холандия и така развали "малкото европейско първенство" в рамките на световното. Африканският отбор последва примера на Парагвай, който изненадващо отстрани преди това Германия. Така беше предотвратен осминафинален сблъсък на немците срещу Франция, а на победителя - с Холандия.

В редовното време и продълженията резултатът беше 1:1, а наказателните удари минаха с доста пропуски и феноменални спасявания. Така се стигна до залягането за благодарност на мароканците на зеления терен.

По пътя към евентуален сблъсък с Франция, те ще се изправят срещу друг неин бивш протекторат - Канада.

Пламен Веселинов