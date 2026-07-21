Меси се отказва от Аржентина след загубения финал

Лионел Меси е съобщил на своите съотборници, че повече няма да играе за националния отбор на Аржентина. Това твърди журналистът Ернан Кастийо в публикация в социалната мрежа X.

Според информацията футболистът е произнесъл емоционална реч в съблекалнята след финала на световното първенство срещу Испания.

Кирил Пламенов