  
Меси се отказва от Аржентина след загубения финал

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21.07.2026 10:37

Меси се отказва от Аржентина след загубения финал

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Лионел Меси е съобщил на своите съотборници, че повече няма да играе за националния отбор на Аржентина. Това твърди журналистът Ернан Кастийо в публикация в социалната мрежа X.


Според информацията футболистът е произнесъл емоционална реч в съблекалнята след финала на световното първенство срещу Испания.


Кирил Пламенов


 



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