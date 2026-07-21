Меси се отказва от Аржентина след загубения финал

Лионел Меси е съобщил на своите съотборници, че повече няма да играе за националния отбор на Аржентина. Това твърди журналистът Ернан Кастийо в публикация в социалната мрежа X.
Според информацията футболистът е произнесъл емоционална реч в съблекалнята след финала на световното първенство срещу Испания.
Кирил Пламенов
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„Предложеният проект на Наредба за реда ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
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