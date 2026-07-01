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30.06.2026 16:36

Ноле с къси гащи под сакото за Бекъм на Уимбълдън: ФОТО НА ДЕНЯ

Видян 1606 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
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Ноле с къси гащи под сакото за Бекъм на Уимбълдън: ФОТО НА ДЕНЯ



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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.

47 ронини 2013 г. ‧ Екшън/Фентъзи ‧ 2 ч 8 мин

Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

 

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