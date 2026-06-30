Парагвай би Германия, чака Франция на 1/8 - финалите

Парагвай поднесе първата сензация на световното първенство по футбол, като отстрани Германия в елиминационния мач. Това стана с дузпи, но и заслужено - все пак представителите на южноамериканската страна, която не всеки знае къде точно се намира на картата, поведоха на бундестима в резултата в редовното време и продълженията 1:1. Затворен футбол, номер с левичари, биещи дузпи, вратар, хванал два наказателни удара - денят/по българско време - нощта, явно беше техният.

Най-вероятно обаче на осминафиналите латиносите ще срещнат друг от фаворитите - Франция. Тя пък ще стигне дотам, ако бие Швеция, което се смята за почти сигурно. Мачът е в полунощ днес срещу утре.

На четвъртфинал пък най-вероятно победилият ще си има работа с Нидерландия.

Пламен Веселинов