Рубио е топ: Стоичков

Впечатлен съм от Марко Рубио! Не само се интересува от сокър, но напротив – не спира да пита легендите на трибуните как и защо се случват нещата, как може да се развие още повече в САЩ.

Имах честта и удоволствието да поговоря с мистър Рубио! Разказах му какво ние правихме по американските терени през 1994 година!

Христо Стоичков