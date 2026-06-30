  
Рубио е топ: Стоичков

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29.06.2026 09:31

Рубио е топ: Стоичков

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Впечатлен съм от Марко Рубио! Не само се интересува от сокър, но напротив – не спира да пита легендите на трибуните как и защо се случват нещата, как може да се развие още повече в САЩ.


 Имах честта и удоволствието да поговоря с мистър Рубио! Разказах му какво ние правихме по американските терени през 1994 година!


Христо Стоичков


 



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