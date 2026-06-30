Рубио е топ: Стоичков

Впечатлен съм от Марко Рубио! Не само се интересува от сокър, но напротив – не спира да пита легендите на трибуните как и защо се случват нещата, как може да се развие още повече в САЩ.
Имах честта и удоволствието да поговоря с мистър Рубио! Разказах му какво ние правихме по американските терени през 1994 година!
Христо Стоичков
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Трима души са пострадали при взрив в ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!