Волейболните ни национали до 18 г. станаха балкански шампиони

Българският национален отбор по волейбол за мъже до 18 години стана балкански шампион, след като победи Турция с 3:1 (25:21, 19:25, 25:15, 25:14) във финала в Подгорица.
Възпитаниците на Мирослав Живков завършиха турнира с пет победи от пет мача, след успехи срещу Молдова, Гърция, Сърбия, Черна гора и Турция.
Павел Дженев беше избран за най-полезен играч на първенството, а капитанът Никола Великов получи отличието за най-добър разпределител.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
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Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни. Овен, юли започва с неприятно, но полезно откритие: