  
Волейболните ни национали до 18 г. станаха балкански шампиони

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30.06.2026 14:16

Волейболните ни национали до 18 г. станаха балкански шампиони

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Българският национален отбор по волейбол за мъже до 18 години стана балкански шампион, след като победи Турция с 3:1 (25:21, 19:25, 25:15, 25:14) във финала в Подгорица.


Възпитаниците на Мирослав Живков завършиха турнира с пет победи от пет мача, след успехи срещу Молдова, Гърция, Сърбия, Черна гора и Турция.


Павел Дженев беше избран за най-полезен играч на първенството, а капитанът Никола Великов получи отличието за най-добър разпределител.


Кирил Пламенов


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки