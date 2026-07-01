Волейболните ни национали до 18 г. станаха балкански шампиони

Българският национален отбор по волейбол за мъже до 18 години стана балкански шампион, след като победи Турция с 3:1 (25:21, 19:25, 25:15, 25:14) във финала в Подгорица.

Възпитаниците на Мирослав Живков завършиха турнира с пет победи от пет мача, след успехи срещу Молдова, Гърция, Сърбия, Черна гора и Турция.

Павел Дженев беше избран за най-полезен играч на първенството, а капитанът Никола Великов получи отличието за най-добър разпределител.

Кирил Пламенов