201 от 201 становища са срещу наредбата за извънредния труд на военнослужещите – проектът ще бъде преработен

„Предложеният проект на Наредба за реда за разпределяне, отчитане и компенсиране на служебното време на военнослужещите няма да бъде обнародван в „Държавен вестник“, а ще бъде преработен. Целта е текстовете да гарантират, че няма да има ощетени военнослужещи по отношение на положения извънреден труд“. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на посещение днес в Трета авиобаза в Граф Игнатиево заедно с президента на Република България Илияна Йотова.
„Реакцията на всички военнослужещи по време на общественото обсъждане е много показателна – от 201 становища, 201 бяха негативни. Предложението беше тази наредба да се обнародва в „Държавен вестник“, но аз отказах. Промени ще има и никой няма да бъде ощетен по отношение на извънредния труд“, заяви министърът.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов и президентът Илияна Йотова се запознаха с изпълнението на проектите за модернизация на инфраструктурата на 3-та авиобаза в Граф Игнатиево, както и с процеса на подготовка на летателния и инженерно-техническия състав.
„Вижда се, че базата е дълбоко реконструирана и много неща са направени. Предстоят още пет обекта да бъдат стартирани и се надявам това да се случи в най-близко време. До момента в авиобазата са вложени почти 300 милиона евро“, заяви министърът.
Той отбеляза, че по част от проектите има забавяне, но са предприети необходимите действия за наваксване на изоставането. „Провеждаме срещи с всички изпълнители, за да ускорим работата по обектите и да гарантираме, че модернизацията на авиобазата ще бъде завършена с необходимото качество“, обясни Стоянов.
Кирил Пламенов
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