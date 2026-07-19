МО предлага задължително военно обучение за определени професии

Министерството на отбраната предлага въвеждане на задължително военно обучение за хора, които искат да станат полицаи, охранители, да работят в специалните служби или като държавни служители. Идеята е част от Доклада за състоянието на отбраната през 2025 г., внесен в Народното събрание от правителството на Румен Радев.

Документът е подготвен от предишния министър на отбраната Атанас Запрянов и беше внесен в 51-ия парламент през април от служебния кабинет на Андрей Гюров. Впоследствие правителството на Румен Радев го изтегли за доработка, но в новия вариант е запазена идеята за задължителна военна подготовка за определени категории граждани.

Според министъра на отбраната Димитър Стоянов, който в интервю за „24 часа“ в края на юни подкрепи идеята, войната в Украйна е показала необходимостта от подготвен мобилизационен резерв. Първоначалното предложение на Атанас Запрянов включваше военна подготовка за всички, чиято работа е свързана с носене на оръжие, но то не беше прието от парламента.

Стоянов коментира, че най-малко натоварващият бюджета вариант е служителите от ДАНС, МВР и други служби да станат част от мобилизационния резерв. „За съжаление, при съгласуване с тях предходното ръководство на МО е отчело, че няма желание от останалите министерства да се включват“, посочи той.

Попълването на мобилизационния резерв е сред основните проблеми на армията от отпадането на задължителната военна служба в края на 2007 г. Според по-ранни доклади в българската армия липсват офицери и войници, а темата за задължителна военна подготовка стана актуална след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Връщането на наборна служба беше обявено от държави като Германия и съседна Сърбия. В България обаче всеобща военна повинност не се обсъжда заради липса на финансиране и на достатъчно професионални военни, които да обучават набори. Друг проблем пред армията е недостигът на професионални войници, въпреки че през 2025 г. незаетите места са намалели с 1% след 30% увеличение на заплатите.

Въпреки преработката на доклада, в него остава записано, че Русия е „източник на основната военна заплаха“, а НАТО е „крайъгълният камък на нашата сигурност“. Документът препотвърждава и искането на България на нейна територия да бъде разположен многонационален дивизионен щаб.

Основната промяна в документа е отпадането на задължението армията да оказва военна помощ на Украйна. Министър Димитър Стоянов и премиерът Румен Радев обявиха, че спират даренията на въоръжение от складовете на армията, тъй като това застрашавало резервите на страната. Те уточниха, че продажбите на оръжие от военните заводи продължават.

Като цели пред Министерството на отбраната са заложени и разработването на план за развитие на въоръжените сили до 2032 г. и нова програма за инвестиции в отбраната до 2035 г.

Междувременно правителството е одобрило финалната поръчка за покупката на седем нови трикоординатни радара от френската фирма „Талес“ за 195 млн. евро. Те ще заменят остарялата техника, която не е съвместима с новите изтребители F-16 и със системите на НАТО за разпознаване „свой-чужд“. Доставката трябва да бъде изпълнена в рамките на 24 месеца.

Кирил Пламенов