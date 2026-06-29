БНБ ще получи дивидент за близо 3,7 млн. евро от Банката за международни разплащания

Българската народна банка (БНБ) ще получи дивидент в размер на специални права на тираж (СПТ) за приблизително 3,7 млн. евро от Банката за международни разплащания (БМР), след като акционерите на институцията одобриха разпределението на нетната печалба за финансовата 2025/2026 година по време на 96-ото годишно общо събрание в Базел, Швейцария, съобщиха от БНБ.

Управителят на БНБ Димитър Радев участва в събранието заедно с управителите на централните банки, които са акционери в БМР.

В рамките на форума акционерите одобриха годишния отчет за дейността на банката, заверените финансови отчети и разпределението на нетната печалба. За финансовата 2025/2026 година беше прието решение за изплащане на дивидент в размер на 390 специални права на тираж (СПТ) на акция, предаде БТА.

Като притежател на 8000 акции Българската народна банка ще получи дивидент в размер на 3 120 000 СПТ. При текущия обменен курс това се равнява на приблизително 3,713 млн. евро. От централната банка уточняват, че точната сума в евро ще бъде определена към датата на превалутиране.

Българската народна банка е акционер в Банката за международни разплащания от нейното създаване през 1930 година.

Кирил Пламенов