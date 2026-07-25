Един брак без любов, страст, която убива и шокиращ финал: Защо "Лейди Макбет" е филм, който няма да забравите

Ако търсите филм, който започва като костюмна драма, а завършва като смразяващ психологически трилър, „Лейди Макбет“ (Lady Macbeth, 2016) е едно от най-силните предложения за уикенда.
Младата Катрин се омъжва за богат земевладелец с надеждата за по-добър живот, но скоро разбира, че съпругът ѝ е студен и безразличен към нея. Самотата и затворът, който сама си създава, я тласкат в страстна връзка с младия коняр Себастиан – любов, която постепенно променя всичко.
Това, което започва като забранен роман, бързо се превръща в опасна игра на лъжи, манипулации и престъпления. С всяка следваща сцена напрежението се покачва, а Катрин е готова на все по-крайни решения, за да постигне каквото иска.
С впечатляващото изпълнение на Флорънс Пю „Лейди Макбет“ се превръща в мрачна и хипнотизираща история за страстта, властта и цената на свободата. Финалът е сред онези, които остават в съзнанието дълго след края на филма.
Мария Пенчева
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