Трилър по Стивън Кинг продължава да шокира зрителите и години след премиерата си

Макар да излезе през 2017 г., „Играта на Джералд“ (Gerald's Game) продължава да бъде сред най-напрегнатите психологически трилъри по произведение на Стивън Кинг. Филмът, режисиран от Майк Фланаган, впечатлява не с чудовища и зрелищни ефекти, а с напрежение, което постепенно се засилва и държи зрителя в неизвестност до последната минута.

Историята започва с романтично бягство на семейна двойка в уединена къща. Всичко се преобръща, когато съпругът умира внезапно, а Джеси остава окована с белезници за леглото – сама, без шанс да извика помощ. Започва отчаяна битка за оцеляване, в която се бори освен със собствените ѝ страхове и травми, така и с "истинско чудовище".

Главната роля е поверена на Карла Гуджино, чиято игра е сред най-високо оценените в кариерата ѝ. Заедно с Брус Грийнууд двамата изграждат напрегната история, която доказва, че силният психологически ужас може да бъде по-въздействащ от всякакви специални ефекти.

Благодарение на нестандартния си сюжет и силната режисура „Играта на Джералд“ често попада в класациите на най-добрите филмови адаптации по Стивън Кинг и остава едно от онези заглавия, които си заслужава да бъдат гледани, дори години след излизането им.

Наталия Каменова