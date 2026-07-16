  
Трилър по Стивън Кинг продължава да шокира зрителите и години след премиерата си

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18.07.2026 07:37

Трилър по Стивън Кинг продължава да шокира зрителите и години след премиерата си

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Макар да излезе през 2017 г., „Играта на Джералд“ (Gerald's Game) продължава да бъде сред най-напрегнатите психологически трилъри по произведение на Стивън Кинг. Филмът, режисиран от Майк Фланаган, впечатлява не с чудовища и зрелищни ефекти, а с напрежение, което постепенно се засилва и държи зрителя в неизвестност до последната минута.


Историята започва с романтично бягство на семейна двойка в уединена къща. Всичко се преобръща, когато съпругът умира внезапно, а Джеси остава окована с белезници за леглото – сама, без шанс да извика помощ. Започва отчаяна битка за оцеляване, в която се бори освен със собствените ѝ страхове и травми, така и с "истинско чудовище".


Главната роля е поверена на Карла Гуджино, чиято игра е сред най-високо оценените в кариерата ѝ. Заедно с Брус Грийнууд двамата изграждат напрегната история, която доказва, че силният психологически ужас може да бъде по-въздействащ от всякакви специални ефекти.


Благодарение на нестандартния си сюжет и силната режисура „Играта на Джералд“ често попада в класациите на най-добрите филмови адаптации по Стивън Кинг и остава едно от онези заглавия, които си заслужава да бъдат гледани, дори години след излизането им.


Наталия Каменова


 



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