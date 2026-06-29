Горещата вълна причини 1000 допълнителни смъртни случая във Франция

Френските здравни власти отчетоха около 1000 допълнителни смъртни случая за по-малко от седмица, след като страната беше засегната от най-тежката си гореща вълна от повече от две десетилетия.

Температурите в много части на Франция се повишиха над 40 градуса по Целзий, като вторник беше най-горещият ден в цялата страна от 2003 г. насам.

Около 1000 допълнителни смъртни случая са били регистрирани от 24 юни насам, съобщи в неделя Националната агенция за обществено здраве. Оттам уточниха, че 85% от жертвите са били на възраст 65 години или повече.

„Това показа необходимостта от засилване на мерките за солидарност към хората, които са изолирани или изпитват силна самота, включително тези, които живеят в гъсто населени градски райони“, заявиха от агенцията.

Смъртните случаи в домовете са се увеличили с 40%, особено в района Ил дьо Франс, който включва Париж. Сред другите силно засегнати региони са Нормандия, Бретан, Център-Вал дьо Лоар, Пеи дьо ла Лоар и Нова Аквитания.

Няколко събития бяха отменени в Париж, включително ежегодното шествие на гордостта, съобщи RFI. Властите заявиха, че болниците и погребалните домове в столицата са претоварени, а други обществени услуги също са подложени на сериозно напрежение.

Някои политици обвиниха правителството, че не е било подготвено за кризата. Депутатът от левицата Клеманс Гет определи действията при овладяването на горещата вълна като „катастрофа“.

Вътрешният министър Лоран Нунес отхвърли критиките. „Не, не бих го нарекъл провал“, заяви той пред вестник „Льо Паризиен“ в събота. „Всички обществени служби реагираха адекватно, защото бяхме подготвени, въпреки твърденията на някои политици.“

В неделя температурите достигнаха 41,7 градуса по Целзий в Германия и 41,1 градуса в Чехия.

„Топлинният стрес често е наричан „тихият убиец“ – а домовете, работните места и училищата в Европа не са изградени за такива температури“, написа генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус в социалната мрежа X.

Пламен Валентинов