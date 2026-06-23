Масово разхлаждане в канал Сен Мартен, Париж (Видео)

Париж е обхванат от силна гореща вълна, като температурите във Франция достигат около и над 40 градуса на места. Властите предупреждават за рискове за здравето и призовават хората да избягват опасни места за къпане. В Канал Сен Мартен бяха заснети десетки хора, които се охлаждат, а след засиления интерес властите разрешиха контролирано къпане в определена зона с наблюдение от спасители.
Видео: parisien_parisienne_number1
Премиерът Себастиан Лекорню съобщи, че от 18 юни насам 40 души са загинали при удавяне, като повечето от жертвите са млади хора.
Мария Пенчева
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Кабинетът “Радев” няма да замрази ...
бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!
Днес постепенно ще започнете да преминавате към