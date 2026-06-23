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23.06.2026 17:00

Масово разхлаждане в канал Сен Мартен, Париж (Видео)

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Париж е обхванат от силна гореща вълна, като температурите във Франция достигат около и над 40 градуса на места. Властите предупреждават за рискове за здравето и призовават хората да избягват опасни места за къпане. В Канал Сен Мартен бяха заснети десетки хора, които се охлаждат, а след засиления интерес властите разрешиха контролирано къпане в определена зона с наблюдение от спасители.



Видео: parisien_parisienne_number1


 Премиерът Себастиан Лекорню съобщи, че от 18 юни насам 40 души са загинали при удавяне, като повечето от жертвите са млади хора.


Мария Пенчева


 



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виц на деня

Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.

Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:

- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?

- Ъъъъ, четири.

- Добре. Корен квадратен от 100?

- Ами, десет!

- Отлично. Кой е убил Ботев?

Блондинката замълчава.

- Не знам, - накрая казала тя.

- Добре, помислете и елате утре

Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:

- Взеха ли те на работа?

- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!

 

 

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки