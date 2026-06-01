Иран отвърна на удара на САЩ, предупреждава за по-суров отговор следващия път

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран (IRGC) съобщи, че е извършил ответен удар срещу военновъздушна база, използвана от САЩ, след като американски сили атакуваха цели в Южен Иран през уикенда.

Последната размяна на удари допълнително изостри напрежението около крехкото примирие, постигнато през април след повече от месец сражения, предизвикани от американски и израелски атаки срещу Иран. В момента Вашингтон и Техеран се опитват да договорят меморандум за разбирателство (MOU), който да удължи примирието с още 60 дни и да възобнови преговорите по иранската ядрена програма.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви в понеделник, че е извършило „премерени и целенасочени удари“ в събота и неделя „в отговор на агресивни действия на Иран, включително свалянето на американски дрон MQ-1, който е оперирал над международни води“. Командването обвини Техеран в „неоправдана агресия по време на действащото примирие“.

Иран обяви свалянето на безпилотния апарат в неделя, като заяви, че той е бил поразен заради нарушение на въздушното пространство на страната над Персийския залив.

Според CENTCOM американските изтребители са нанесли „удари в рамките на самоотбрана“ срещу ирански радарни системи и командно-контролни обекти за дронове в Горук и на остров Кешм.

По-късно през деня IRGC съобщи, че е отвърнал на това, което определи като американски удар по комуникационна кула на иранския остров Сирик.

Иранските въоръжени сили „атакуваха военновъздушната база, от която е бил извършен [американският] удар, и предварително определените цели бяха унищожени“, се казва в изявление на корпуса.

В съобщението не се посочва местоположението на атакуваната база, въпреки че по-рано кувейтската информационна агенция KUNA съобщи, че противовъздушната отбрана на страната е прехванала приближаващи ракети и дронове.

IRGC предупреди, че „ако агресията бъде повторена, отговорът ще бъде напълно различен“ и че отговорността ще носи САЩ.

Междувременно Техеран прави промени по проекта на меморандум за разбирателство, след като се появиха информации, че американският президент Доналд Тръмп е изпратил на Иран по-строго предложение в неделя, съобщи агенция Tasnim. Според източник на агенцията обменът на предложения по текста на документа „продължава, като и двете страни редовно предлагат изменения“.

Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф по-рано подчерта, че Техеран няма доверие на обещанията на САЩ и „няма да одобри никакво споразумение, докато не сме сигурни, че са защитени правата на иранския народ“.

Няколко медии и военни наблюдатели споменават като най-вероятна цел на Иран военновъздушната база Али Ал Салем (Ali Al Salem Air Base) в Кувейт, която се използва от американските сили. Има публикации, които директно твърдят, че именно тя е била атакувана.

