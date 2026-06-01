01.06.2026 15:46

Спипаха марихуана за над 2 млн. евро и хеликоптер за наркотрафик

Разбиха организирана престъпна група за наркотици, съобщиха на брифинг прокуратурата. Има четирима задържани българи по случая, които са с постоянен арест.


Участниците в престъпната група са задържани при успешна операция, проведена по разработка на ДАНС, под ръководството на Окръжна прокуратура-Бургас и с участието на служители от ГДБОП. „Възрастта им е от над 30 до 55-годишна възраст. Част от тях са от Бургас, другата от Ямбол. Единият е шофьор с бизнес, другият е бизнесмен с фирма, нямат криминални проявявания“, допълниха от прокуратурата.


Трима от задържаните са арестувани в момент на претоварване на наркотиците от едно превозно средство в друго. В базата, където са били заловени лицата, е било открито и въздухоплавателно средство – тип малък хеликоптер без регистрационни номера. Като предстои изясняване на ролята му, но вероятно е използвано за международен трафик на наркотици. Същият хеликоптер е бил засичан от властите и преди около година.


В базата, която е около 5 декара, има празни халета – в едно от тях се е намирал хеликоптерът, камионът и бусът са се намирали в двора, когато са били извършени арестите. Имотът е бивша складова база за зърно за земеделска кооперация в село Зимница.


По време на операцията, извършена в населени места в областите Ямбол и Бургас, са установени над 250 килограма марихуана.


Общата стойност на откритото наркотично вещество възлиза на повече от 2 милиона евро по цени на съдопроизводството.Наркотиците са били предназначени за пазара в Република Турция.


Кирил Пламенов


 



