  
КНСБ и на КТ Подкрепа протестират срещу проектобюджета за 2026 г.

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29.06.2026 14:47

КНСБ и на КТ Подкрепа протестират срещу проектобюджета за 2026 г.

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Представители на КНСБ и на КТ “Подкрепа” протестират пред сградата на Министерския съвет срещу проектобюджета за 2026 г., който според тях ще доведе до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители.



Протестът започна в 14:00 ч., в пика на горещината. Днес в цяла България е в сила жълт код за потенциално опасно време и високи градуси. 


Междувременно в сградата на Министерския съвет се провежда заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което ще бъдат обсъдени проектът на държавния бюджет за 2026 г., както и бюджетите на Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).


Синдикатите настояват за отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения. Те настояват още за отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за възнаграждения и замразяването на доходите, за недопускане на съкращения в административните структури без предварителен анализ на състоянието на всяка отделна институция, както и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс за най-натоварените администрации, предаде БТА.


На протеста има засилено полицейско присъствие.


На част от плакатите на протестиращите пише "Искаме работа, а не глад", "Държавната администрация не сме "разход", ние сме хора и професионалисти", "И ние сме хора, и ние заслужаваме устойчив доход", "Колко милиарда от нашите данъци отиват в частни джобове". 


Кирил Пламенов


 



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