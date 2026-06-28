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28.06.2026 09:06

Протестно в кабинет №1: ФОТО НА ДЕНЯ

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Протестно в кабинет №1: ФОТО НА ДЕНЯ    


 



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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.

47 ронини 2013 г. ‧ Екшън/Фентъзи ‧ 2 ч 8 мин

Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки