Комарите са се научили да харесват златния стандарт сред репелентите

Широко използваното химическо вещество — считано за златен стандарт сред репелентите срещу комари и одобрено от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) — наскоро е показало, че потенциално може да започне да привлича тези насекоми, тъй като те започват да асоциират миризмата му с източник на кръвно хранене.

Професор Клаудио Лацари от Университета в Тур във Франция е заявил пред „Гардиън“, че учените преди са смятали, че репелентите действат единствено чрез химичния си състав — било то чрез токсичност, блокиране на способността на насекомите да откриват хора или просто чрез неприятната си миризма.

Предишни изследвания са подсказвали, че комарите не реагират толкова силно на ДЕЕТ (N,N-диетил-мета-толуамид) след първото си излагане, но причината за това е оставала неясна.

Новото изследване, публикувано в списанието Journal of Experimental Biology, предполага, че реакцията на комарите към ДЕЕТ може да бъде „модифицирана от опита“.

„Смятаме, че това представлява значима промяна в разбирането ни за репелентите“, е казал Лацари пред „Гардиън“.

В началото изследователите наблюдавали, че комарите в експеримента се опитвали да ухапят топла торбичка с кръв, която била недостъпна за тях. След това установили, че 60% от насекомите, които се хранили в присъствието на ДЕЕТ, са показали опити за ухапване при последващо излагане само на ДЕЕТ.

Това е било сравнено със 17% при комари без предварително „обучение“, 13% при насекоми, изложени само на ДЕЕТ, 17% при комари, които са се хранили с топла кръв без ДЕЕТ, и 23% при такива, които са били изложени едновременно на кръв и ДЕЕТ, но не по едно и също време.

Друг тест показал, че почти 60% от комарите, които са се хранили с кръв в присъствието на химикала, по-късно са се опитали да ухапят ръката на изследовател, намазана с ДЕЕТ. За разлика от тях необучените насекоми се опитвали да ухапят само незащитената ръка.

Д-р Нина Станчик от ETH Цюрих университет обяснила пред „Гардиън“, че макар комарите отдавна да са известни с „впечатляващи способности за учене“, способността им да „асоциират толкова силна отблъскваща миризма с храната си и след това да бъдат привлечени от нея“ е забележителна.

Тя добавила, че това е важно да се има предвид в бъдеще.

Въпреки това учените подчертават, че ДЕЕТ не бива да бъде изоставян. Лацари уточнил, че веществото не губи ефективността си при реални условия на употреба на открито.

„Това се наблюдава само при специфични лабораторни условия, създадени, за да се разбере механизмът му върху комарите“, обяснила тя.

Професор Франческа Романа Дани, ентомолог от Университета във Флоренция, добавила, че макар един комар да може да се храни с кръв няколко пъти, това се случва през няколко дни, затова е важно да се изследва колко дълго се запазва „паметта“ за кръвно хранене в присъствието на ДЕЕТ.

Кирил Пламенов