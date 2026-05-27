От Дивия запад до Карибите: тайният свят на имотите на Ралф Лорън

Преди да изгради световна империя, Ралф Лорън е бил Ралф Лифшиц — момче от Бронкс с усет към елегантното облекло. Роден в семейство на руски имигранти, той започва да продава вратовръзки от чекмедже в „Емпайър Стейт Билдинг“ през 1967 година. Почти шест десетилетия по-късно дизайнерът вече е сред най-влиятелните фигури в американската мода, като разширява бизнеса си към мебели, ресторанти и интериорен дизайн, а състоянието му надхвърля 8 милиарда долара.

През годините Лорън открива първия самостоятелен моден бутик, променя представата за американския „препи“ стил, облича олимпийския отбор на САЩ и печели всички големи отличия на Съвета на модните дизайнери на Америка. Но най-голямото му творение не е дреха, а цял един мечтан свят, в който хората искат да живеят.

Този свят далеч надхвърля модата. Лорън е страстен колекционер и съхранява една от най-легендарните колекции от ретро автомобили в частния си гараж в Бедфорд, щата Ню Йорк — с редки модели на „Бугати“, „Ферари“ и „Макларън F1“. А след това идват и имотите. През последните 40 години той и съпругата му Рики изграждат впечатляващо портфолио от имоти, разположени между Манхатън, Монтоук, Колорадо и Ямайка. Всеки от тях пресъздава различна част от естетиката на Ралф Лорън — от суровия дух на Дивия запад до тропическия блясък.

Манхатън, Ню Йорк

Семейство Лорън притежава легендарното си жилище в „Ъпър Ийст Сайд“ повече от четири десетилетия. Те купуват кооперативния апартамент в началото на 80-те години. Сградата, построена през 1924 година, гледа към Сентръл парк и разполага с едва 26 жилища на 13 етажа.

В просторния дуплекс двойката отглежда децата си — Андрю, Дейвид и Дилън. Интериорът първоначално е проектиран от Анджело Донгия. През 2012 година, след повече от 30 години в сградата, семейство Лорън завършва мащабен ремонт, включващ впечатляващи стълбища, по-чисти архитектурни линии и просторни отворени помещения. По-късно обновеният дом е представен в списание „Elle Decor“.

През април 2022 година двойката разширява присъствието си в сградата, купувайки още един апартамент за около 4 милиона долара. Имотът е придобит от наследството на Нанси Норман Ласал — известен поддръжник на „School of American Ballet“ и „New York City Ballet“.

Риджуей, Колорадо

Ралф Лорън и съпругата му купуват огромното си ранчо край Риджуей, Колорадо, през 1982 година за приблизително 27,5 милиона долара. Имотът, известен днес като Double RL Ranch, се простира върху около 17 000 акра в планината Сан Хуан, близо до Телърайд. Освен че функционира като действащо ранчо за добитък, той служи и като основен семеен комплекс.

Според информации мястото има богата история от Дивия запад — части от оригиналния филм „Желязната хватка“ с Джон Уейн са снимани именно там. Централният елемент на имота е огромен хамбар „Ванс“ от около 1905 година, в който Лорън се влюбва от пръв поглед.

През десетилетията семейството внимателно реставрира старите постройки и добавя основна резиденция, къщи за гости, салуни, прожекционни зали и ранчови сгради, които се вписват естествено в пейзажа. Интериорът е изпълнен с ценни артефакти от американския Запад — навахски текстили, антични седла, каубойски предмети и ретро одеяла, които по-късно вдъхновяват марката Double RL, създадена през 1993 година и кръстена именно на ранчото.

Днес ранчото продължава да функционира с каубои, коне и добитък, като според информации част от месото се доставя за ресторантите на Ralph Lauren. Имотът е бил сцена и на важни семейни събития, включително сватбата на Дейвид Лорън и Лорън Буш през 2011 година.

Монтоук, Ню Йорк

В продължение на десетилетия Ралф Лорън постепенно изгражда едно от най-впечатляващите крайбрежни имения в Монтоук. Дизайнерът купува първоначалния си имот от 5,4 акра още в началото на 80-те години, осигурявайки си панорамна гледка към Атлантическия океан.

През 2013 година той разширява комплекса, купувайки съседен парцел от 1,27 акра за около 12,5 милиона долара. Пет години по-късно Лорън отново попада в заглавията, след като подписва договор за покупката на съседния имот на покойния драматург Едуард Олби, оценен на 20 милиона долара.

Имотът на Олби има сериозна литературна стойност. Носителят на „Пулицър“ купува близо 3-акровото място през 60-те години след успеха на пиесата „Кой се страхува от Вирджиния Улф?“ и по-късно пише там „Seascape“. В имението има основна къща с площ от около 195 квадратни метра, къща за гости, басейн, тенис корт и допълнителни постройки.

След обединяването на имотите Лорън създава почти 10-акров крайбрежен комплекс с приблизително 260 метра директен излаз към Атлантическия океан, множество къщи, два тенис корта и два басейна.

Бедфорд, Ню Йорк

В края на 80-те години Лорън купува историческото имение Oatlands в Бедфорд, Ню Йорк, макар точната сума по сделката никога да не е разкрита публично. Разположен на около час северно от Манхатън, имотът обхваща приблизително 250 акра.

В центъра му се намира каменно имение в нормандски стил с площ от близо 17 000 квадратни фута, проектирано през 1924 година от прочутото архитектурно студио Delano & Aldrich за ландшафтния архитект Робърт Лъдлоу Фаулър-младши.

Когато Лорън придобива имота, сградата е в сериозно лошо състояние. Дизайнерът прекарва години в реставрация и модернизация на имението.

Монтего Бей, Ямайка

Семейство Лорън купува първия си дом в легендарния курорт Round Hill край Монтего Бей в средата на 90-те години, поставяйки началото на дългогодишна връзка с прочутия карибски комплекс.

Първата им вила се намира на най-високата точка на курорта върху около 20 акра с изглед към морето. Първоначално построена в началото на 50-те години за финансиста Кларънс Дилън и проектирана от архитекта Ф. Бърол Хофман-младши, резиденцията е изцяло обновена от семейство Лорън.

Двойката добавя елегантни декоративни елементи, реставрирани махагонови капаци, по-големи пространства за събирания и по-голям басейн, като същевременно запазва оригиналния характер на дома. Построен е и отделен павилион за прожекции.

С разрастването на семейството Лорън купува и втора вила в Round Hill през 1996 година. Преди това имотът е принадлежал на основателя на CBS Уилям С. Пейли и съпругата му Бейб Пейли, които изграждат драматичния скален терен директно над морето. По-късно Ралф Лорън обновява имота, като повдига покрива и разширява терасите и прозорците, за да подчертае морската панорама.

Курортът в Монтего Бей, разположен върху 110 акра, през златната си епоха е посрещал личности като Джон Кенеди, Жаклин Кенеди, Грейс Кели и Пол Нюман. По-късно Лорън задълбочава връзката си с комплекса, като преработва част от интериорите и организира там ревюто си за пролет 2018 година.

Наталия Каменова