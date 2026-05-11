ДА!Защо Cremeux стана бг сладкарница №1: меренг със сладко от бергамот

Cremeux , както ще видите на стената на заведението, е класирана като Сладкарница №1 в България за 2025 г. Ако позволите каламбура с названието - крем дьо ла крем, както казват французите. Да не говорим, че - разбира се - има и толкова наложилия се през последните месеци в софийските места за хапване КРЕМан, за който ние си пишем отколе - специално тукашният е по-стар от шампанското.

Усмихнатото хубаво момиче зад неголямата, но изпълнена с красиви десерти витрина е готово да разкаже за всеки от тях. Има какво ли не и ние бихме избрали наистина всичко.

Но се спряхме на Меренг със сладко от бергамот, вербена/върбинка, лимон, пешън фрут/маракуя и бадем. Защото е най-лекото, най-изящното по форма и най-интересното, което зърнахме от пръв поглед. Целувченият крем във формата на свещ е онзи, който познаваме от любимия и най-класически десерт на Ривиерата - ил флотант/плаващ остров, с белтъците и пушистата консистенция, която на всичко отгоре е и манекенска, така да се каже - калорийно е в пъти по-слаба от останалите сладкиши. Бергамотът - онзи плод жълт като лимон, но с формата на мандарина, който познаваме от Магреб, по-специално от Тунис, е с най-приятния аромат на света - неслучайно е в основата на всички престижни свежи парфюми. Освен за небцето, той е удоволствие и за останалите сетива в тази си форма, така че гарантира микро-радост, доза щастие, пълно задоволство или както искате в последния ден на дългия културен уикенд - един по-различен понеделник. В който си заслужава да възнаградим себе си.

Както винаги, при посещението си повлякохме крак за посетители - в случая двама италианци, които видимо останаха доста доволни от специалитета на месеца, който е правоъгълно парче торта на базата на шоколадов мус и с изкусителна орнаментика от горски плодове. Берита, както е тренди да се казва. Комбинираха с френско кафе поръчката си, защото тук предлагат Ришар, а ние - поради топлото време, не поръчахме този път чай, какъвто има и от друг бранд от Петата република - по-рядък и затова по-интересен. Но ще пробваме другия път.

Градинската шарлота, малиново-вишнево-розова Light Purple, Cheeky Cherry, Aprigon - на основата на кайсии, както подсказва името, Daisy - с "розичка", както казвахме като деца на цветенцата върху тортите, но на практика маргаритка според названието, където манго и лайм се смесват с тофи и бял шоколад са акцентите в плодово ориентираната част от витрината.

Cocoa Pod e фаворитът в шоколадовата част на витрината. В десерта шоколадовият процент е 70% натурален, плюс модните - както сме разказвали и сме показвали от Коста Рика - какаов плод, какаови зърна и с малко какао на прах, сладкишът е съвършенство.

Освен допаминова помпа, посещението в това заведение носи и мил спомен за онези, които са от София. На това място навремето беше една от първите култови локации за събиране в милионния град - Кимбо. Скоро ще покажем какво пък има вместо предишното - Кравай.

Борис Ангелов