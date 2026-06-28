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29.06.2026 09:18

"ПБ и правителството нямаме нито една политика, която реализираме през този бюджет": Гълъб Донев, фин.министър, ЛАФ НА ВЕКА, пред БНТ

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"ПБ и правителството нямаме нито една политика, която реализираме през този бюджет":


Гълъб Донев, фин.министър, ЛАФ НА ВЕКА, пред БНТ



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