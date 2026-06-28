"ПБ и правителството нямаме нито една политика, която реализираме през този бюджет":
Гълъб Донев, фин.министър, ЛАФ НА ВЕКА, пред БНТ
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Техническа грешка е объркала бюджета на ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
-Какво прави феминистката, когато чуе хубав виц?
-Смее се под мустак…