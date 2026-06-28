Тех. грешка вдигнала парите на ВСС в бюджета 250%: Смях от МинФин

Техническа грешка е объркала бюджета на Висшия съдебен съвет, както и е вдигнала заплатите на два от енергийните регулатори в страната. Грешките в бюджета вече са отстранени. Това съобщи в предаването "Денят започва с Георги Любенов" вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му от 1 август всички заплати на шефовете на държавните дружества ще бъдат намалени, включително и на тези във ВиК сектора до 8472 евро, колкото е заплатата на президента.
В публикуваният вариант на държавния бюджет са допуснати грешки, които увеличават с между 1000 и 2000 евро заплатите на шефовете на Агенцията за ядрено регулиране и на Комисията за енергийно и водно регулиране. В законът е записано, че те се приравняват на заплатата на председателя на Народното събрание, която е над 6500 евро.
"Това, което е забелязано като разлика във възнагражденията в момента е техническа грешка, която вече е отстранена", каза пред БНТ Гълъб Донев. Той добави, че подобна е ситуацията и в бюджета на Висшия съдебен съвет, който е бил завишен с 53 млн. евро: "Това е една техническа грешка отново, която е допусната от ВСС. Тези 53 млн. са бюджет, който е трябвало да разпределят за съдилищата в страната, при това разнасяне на тези 53 млн. те са останали в бюджета на Висшия съдебен съвет. Грешката е отстранена."
Бившият финансов министър Владислав Горанов определи предложения бюджет като недостатъчно реформаторски и коментира, че ще бъде в ущърб на фиска решението държавните служители да си плащат осигуровките. Според бившия министър е грешка, че управлението започва с голям дефицит. "Ние няма да можем за целия четири годишен период на това управление да се върнем към някаква нормалност на фиска, това е неприемливо", каза Горанов.
Гълъб Донев аргументира дефицита със заварените плащания и към общините и към бизнеса. Донев също така се съгласи, относно тезата, че плащането на осигуровките от държавните служители няма да е от полза за държавата в краткосрочен план, но че ще бъдат орязани още от август възнагражденията на всички шефове на държавни компании. "Не е нормално, знаете, че всяка година през лятото говорим за това, че вода няма, неподменени тръбопроводи, че хората стоят на режим на водата, в същото време – какви са заплатите във ВиК дружествата. Държавните горски стопанства, по същия начин и там", каза финансовият министър.
Свое становище за проекта на държавен бюджет вчера публикуваха и от Фискалния съвет. Оттам отправят пет препоръки – да бъдат овладени разходите, да има истински а не фиктивни реформи, да не се влиза в дългова спирала, да бъде последователна осигурителната политика и да не се прехвърля фискална тежест върху бизнеса.
Източник: БНТ
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Техническа грешка е объркала бюджета на ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
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