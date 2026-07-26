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26.07.2026 16:07

Улицата ще свали това правителство: Борисов

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Дадохме 100 дни толеранс на новото правителство, но за съжаление няма нито една сфера, в която можем да ги подкрепим. Ще подадем жалба пред Конституционния съд за бюджета, който е пълен фалстарт.


Наказват се работодателите с максималния осигурителен доход. Няма нито едно евро за изграждането на Националната детска болница. От 2022 до 2025 г. всяка година в Закона за държавния бюджет беше предвиден текст за изграждането ѝ. Наказват се вероизповеданията - с 25% е намалена субсидията за църкви, манастири.


Министър за първи път ще се разпорежда еднолично с 1 млрд. за общините. Доколкото разбирам това правителство се бори с българските олигарси, докато помага на руските.  И следва тактиката навън "йес, йес, йес”, вътре "нет, нет, нет”.


С вот на недоверие няма да падне това правителство. Улицата ще го свали, защото във всяка сфера те правят груби грешки и излъгаха огромни маси хора.


Винаги съм се отнасял с уважение към президентската институция. Илияна Йотова е изключително силен кандидат, изключително опитен политик и добър президент в момента, който изпълни със съдържание президентската институция.


Тя много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тези, които ще я подкрепят. С кандидатурата си обедини всички леви. Подозирам, че "Прогресивна България" ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи.


Такава кандидатура може да бъде победена само със силен кандидат от център-дясно. Това е шансът за балотаж. Всеки, който твърди обратното, играе за Радев. През септември ГЕРБ ще вземе решение.


Бойко Борисов


 



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  • 001 Anonimen 26.07.2026 17:09

    Много му се иска да е илиана, за продължи далаверата с украйна.

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бТВ Синема 26 юли 21:00ч.

Студено отмъщение 2019 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 59 мин

Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.

виц на деня

Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.

Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:

- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?

- Ъъъъ, четири.

- Добре. Корен квадратен от 100?

- Ами, десет!

- Отлично. Кой е убил Ботев?

Блондинката замълчава.

- Не знам, - накрая казала тя.

- Добре, помислете и елате утре

Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:

- Взеха ли те на работа?

- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!

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