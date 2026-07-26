Улицата ще свали това правителство: Борисов

Дадохме 100 дни толеранс на новото правителство, но за съжаление няма нито една сфера, в която можем да ги подкрепим. Ще подадем жалба пред Конституционния съд за бюджета, който е пълен фалстарт.

Наказват се работодателите с максималния осигурителен доход. Няма нито едно евро за изграждането на Националната детска болница. От 2022 до 2025 г. всяка година в Закона за държавния бюджет беше предвиден текст за изграждането ѝ. Наказват се вероизповеданията - с 25% е намалена субсидията за църкви, манастири.

Министър за първи път ще се разпорежда еднолично с 1 млрд. за общините. Доколкото разбирам това правителство се бори с българските олигарси, докато помага на руските. И следва тактиката навън "йес, йес, йес”, вътре "нет, нет, нет”.

С вот на недоверие няма да падне това правителство. Улицата ще го свали, защото във всяка сфера те правят груби грешки и излъгаха огромни маси хора.

Винаги съм се отнасял с уважение към президентската институция. Илияна Йотова е изключително силен кандидат, изключително опитен политик и добър президент в момента, който изпълни със съдържание президентската институция.

Тя много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тези, които ще я подкрепят. С кандидатурата си обедини всички леви. Подозирам, че "Прогресивна България" ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи.

Такава кандидатура може да бъде победена само със силен кандидат от център-дясно. Това е шансът за балотаж. Всеки, който твърди обратното, играе за Радев. През септември ГЕРБ ще вземе решение.

Бойко Борисов