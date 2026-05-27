30.05.2026 07:05

Учени откриха връзка между хепатит C и тежки психични разстройства

Революционно откритие разкри, че вирусът на хепатит C, който традиционно се свързва с чернодробни инфекции, е открит в мозъчната обвивка на хора с биполярно разстройство и шизофрения. Това откритие може да предостави ключови насоки за биологичните фактори, влияещи върху тежките психични заболявания. Изследователите са използвали съвременни молекулярни техники, за да идентифицират вирусна РНК в мозъчна тъкан, което предполага, че вирусът може да играе роля в предизвикването на възпаление или промени в мозъчната функция при засегнатите пациенти.


Откритието открива нови възможности за разбиране на връзката между вирусните инфекции и психичните разстройства. Въпреки че са необходими още изследвания, за да се установи дали хепатит C директно допринася за симптомите или влошава психичното състояние, проучването подчертава значението на вирусните фактори при психиатричните оценки. То поставя и въпроса дали антивирусните терапии могат да станат част от бъдещи стратегии за лечение на биполярно разстройство и шизофрения.


Последиците от това изследване са значителни и дават надежда за нови диагностични методи и терапии, които биха могли да подобрят качеството на живот на милиони хора по света, живеещи с тези тежки състояния. Учените подчертават необходимостта от допълнителни проучвания, за да бъдат потвърдени резултатите и да се изясни как вирусите могат да влияят върху здравето на мозъка и психичното благополучие.


Кирил Пламенов


 



