В Синеморец стартира Международна лятна академия по лидерство под патронажа на президента Йотова

В Синеморец беше дадено началото на Международна лятна академия по лидерство под патронажа на Илияна Йотова, президент на Република България.

На откриването присъстваха кметът на Община Царево Марин Киров, областният управител Дико Диков, председателят на Общински съвет Царево Таня Янчева, председателят на Съвета на ректорите в България проф. Миглена Темелкова, Н. Пр. Андреа Икич-Бьом – посланик на Австрия в Република България и др.

Сред лекторите в Академията през настоящите няколко дни ще бъдат изтъкнати учени, ректори на висши училища и предприемачи - Микеле Санторелли, Проф. д-р Милен Балтов (Ректор на БСУ); Доц. д-р Мариана Тодорова - член на Високопоставен независим експертен панел по (AGI) генерален изкуствен интелект към Съвета на председателите на Общото събрание на ООН; Проф. Д-р Боряна Иванова; Проф. д-р инж. Ивайло Копрев; Доц. Антония Янева,дм ; Д-р Диляна Дойчинова; Кирил Вълчев – генерален директор на Българска телеграфна агенция; Милен Митев - герален директор на БНР, Димитър Сотиров и др.

В откриващото си слово кметът Марин Киров заяви: “Приветствам ви с добре дошли, всички високопоставени гости и лектори, и вас млади хора и бъдещи лидери. Радвам се, че сте наши гости, тук в Община Царево. Няколко дни ще имаме възможност да се докоснем до най-добрите български учени, предприемачи и ръководителите на БНР и БТА, а това винаги е полезно.

Съвременната политика и обществата показват колко крещяща е нуждата от подготвени лидери и кадри – хора, на които да имаме доверие, не защото могат да сочат проблемите, а защото са подготвени да ни водят през кризи. Популизмът, крещящите хора, отстъпват пред подготвените лидери и хората с решения“.