Легендата Гийермо Очоа сложи край на кариерата си след 22 години и 6 световни първенства

Мексиканският вратар Гийермо Очоа обяви, че се отказва след 22-годишна професионална кариера.

Стражът, който през миналата седмица навърши 41 години, бе част от състава на Мексико на последните шест световни първенства и се превърна в култова фигура в историята на Мондиалите със серията си от решителни спасявания в мачовете на "Ел Три".

"Дадох всичко на футбола. Оставих всичко, което имах, на терена както за клубните ми отбори, така и за националния на Мексико. Днес окачвам ръкавиците на пирона. Да си вратар означава, че може да чакаш 90 минути за едно единствено спасяване, но дойде ли този момент, не можеш да се колебаеш и трябва да действаш", заяви Очоа.

В кариерата си колоритният вратар е пазил за Клуб Америка, Аячо, Малага, Гранада, Стандард (Лиеж), Салернитана, АВС Футебол и АЕЛ Лимасол.

С националния отбор на Мексико той спечели шест пъти турнира Голд Къп.

Кирил Пламенов