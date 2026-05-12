Исторически момент и хаотичен финал на етап 2 на Giro d'Italia след тежко падане край Лясковец

В утрото на старта на Giro d’Italia си спомням ...

Вторият етап на Giro d'Italia между Бургас и Велико Търново предложи драматични емоции, тежък инцидент и исторически успех за Уругвай.

Томас Силва записа името си в историята като първия уругвайски колоездач, спечелил етап от Джирото. Победата му дойде след изключително хаотичен финал, в който позициите бяха напълно размествани в последните 500 метра.

Малко преди финала обаче етапът беше временно спрян заради тежко масово падане край село Мерданя, община Лясковец, на около 23 километра от финала във Велико Търново.

Множество състезатели паднаха с висока скорост, като част от тях се озоваха под мантинелата и в крайпътната канавка. Медицински екипи незабавно оказаха помощ на пострадалите. Общо 7 са докарани в областната болница. Един от тях е с фрактура на таза се транспортира към УБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Четирима до момента са освободени, след като са били прегледани, а раните им обработени. Останалите също са с леки наранявания.

Колоездачите навлязоха в завой с ограничена видимост и при влажно трасе заради дъжда със скорост над 70 км/ч, което доведе до тежкия инцидент.

След кратко прекъсване непострадалите състезатели подновиха надпреварата и финишираха във Велико Търново, където денят завърши с исторически триумф за Уругвай.

Хиляди фенове посрещнаха колоездачите по улиците на Сливен и други населени места от трасето. Стотици запалянковци се събраха и на най-високите точки от маршрута преди Велико Търново - при Бяла, както и при прохода Вратник, за да приветстват участниците в Джиро д’Италия.

