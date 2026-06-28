  
Йордания – Аржентина 1:3: Меси отбеляза отново и написа нова страница в историята на световните първенства

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28.06.2026 09:06

Йордания – Аржентина 1:3: Меси отбеляза отново и написа нова страница в историята на световните първенства

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Аржентина победи Йордания с 3:1 в последния си мач от група J на Мондиал 2026 и завърши с пълен актив от 9 точки. Лионел Меси се разписа след влизане като резерва и стана първият футболист с голове в седем поредни мача на световни първенства. За аржентинците точни бяха още Джовани Ло Селсо и Лаутаро Мартинес, а за Йордания се разписа Муса Тамари.


Аржентина завърши на първо място в групата и на 1/16-финалите ще играе срещу Кабо Верде, докато Йордания отпадна без спечелена точка.


В другия мач Алжир и Австрия завършиха 3:3 и с по 4 точки се класираха за елиминациите. Австрия е втора заради по-добрата голова разлика и ще срещне Испания, а Алжир ще играе срещу Швейцария.


Кирил Пламенов


 



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