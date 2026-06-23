Египет направи обрат срещу Нова Зеландия и се класира напред

Египет постигна първата си победа на Световното първенство по футбол 2026, след като обърна Нова Зеландия с 3:1 в мач от група G и си осигури място на 1/16-финалите.
Новозеландците поведоха преди почивката чрез Фин Сърман, но „фараоните“ стигнаха до пълен обрат след силно второ полувреме. Мустафа Зико изравни в 58-ата минута, Мохамед Салах направи 2:1 в 67-ата, а Трезеге оформи крайния резултат в 82-ата минута след асистенция на звездата на Египет.
С победата Египет събра 4 точки и излезе начело в група G, гарантирайки си участие в елиминационната фаза на Мондиал 2026. Нова Зеландия остава на последното място с една точка.
Кирил Пламенов
Снимка: БНР
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
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