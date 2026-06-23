Египет направи обрат срещу Нова Зеландия и се класира напред

Египет постигна първата си победа на Световното първенство по футбол 2026, след като обърна Нова Зеландия с 3:1 в мач от група G и си осигури място на 1/16-финалите.

Новозеландците поведоха преди почивката чрез Фин Сърман, но „фараоните“ стигнаха до пълен обрат след силно второ полувреме. Мустафа Зико изравни в 58-ата минута, Мохамед Салах направи 2:1 в 67-ата, а Трезеге оформи крайния резултат в 82-ата минута след асистенция на звездата на Египет.

С победата Египет събра 4 точки и излезе начело в група G, гарантирайки си участие в елиминационната фаза на Мондиал 2026. Нова Зеландия остава на последното място с една точка.

Кирил Пламенов

Снимка: БНР