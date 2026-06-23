  
Египет направи обрат срещу Нова Зеландия и се класира напред

Свързани новини

22.06.2026 09:26

Египет направи обрат срещу Нова Зеландия и се класира напред

Видян 1214 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Египет постигна първата си победа на Световното първенство по футбол 2026, след като обърна Нова Зеландия с 3:1 в мач от група G и си осигури място на 1/16-финалите.


Новозеландците поведоха преди почивката чрез Фин Сърман, но „фараоните“ стигнаха до пълен обрат след силно второ полувреме. Мустафа Зико изравни в 58-ата минута, Мохамед Салах направи 2:1 в 67-ата, а Трезеге оформи крайния резултат в 82-ата минута след асистенция на звездата на Египет.


С победата Египет събра 4 точки и излезе начело в група G, гарантирайки си участие в елиминационната фаза на Мондиал 2026. Нова Зеландия остава на последното място с една точка.


Кирил Пламенов


 Снимка: БНР



Етикети
, ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Демерджиев на прокурор за 81М лв. поръчка

Демерджиев на прокурор за 81М лв. поръчка

Подадох сигнал до и.ф. главен прокурор на ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 24 юни 21:00ч.

Отново на 17 2009 г. ‧ Комедия/Фентъзи ‧ 1 ч 42 мин

Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

към хороскоп хороскоп

козирог

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки