Левски няма да бъде поставен в пресявките за Шампионската лига

Българският футболен шампион Левски със сигурност ще бъде сред непоставените тимове в първия предварителен кръг на Шампионската лига, показа развоят на останалите европейски първенства до момента.

Въпреки силното представяне на "сините" в Лига Европа и Лигата на конференциите през миналия сезон, което повиши коефициента им на 7.000, това е недостатъчно тимът на Хулио Веласкас да бъде поставен на старта в най-престижния европейски турнир, съобщава БНР.

Сред поставените отбори и евентуални съперници на Левски на старта на Шампионската лига ще бъдат ирландският Шамрок Роувърс, КуПС Куопио от Финландия, ФК Дрита от Косово, Линкълн Ред Импс от Гибралтар, ФК Борац Баня Лука от Босна и Херцеговина, Викингур Рейкявик от Исландия, Кайрат Алмати от Казахстан, латвийският ФК Рига, КИ Клаксвик от Фарьорските острови и Флора Талин от Естония.

Сигурни шампиони на страните си са и Ларне ФК от Северна Ирландия, молдовският Петрокуб, Дъ Ню Сейнтс от Уелс и Интер Клуб д'Ескалдес от Андора, който е с коефициент 7.500 и може да бъде последният поставен при късмет при развоят на други европейски първенства.

Жребият за първия кръг на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разделени в три групи поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се играят на 7-8 юли, а реваншите на 14-15 юли.

Кирил Пламенов

Снимка: ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI