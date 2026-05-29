Петима загинаха на Еверест по време на пролетния сезон през 2026 г.

Пролетният сезон на изкачванията на Mount Everest през 2026 година бе белязан както от рекордни постижения, така и от трагични инциденти. Според международни медии и данни на непалските власти, най-малко петима алпинисти и шерпи са загубили живота си по време на експедициите към най-високия връх в света.

Сред загиналите са:

• Лакпа Денди Шерпа

• Биджая Гхимире Бишвакарма

• Пхура Гялджен Шерпа

• Сандийп Аре

• Арун Кумар Тивари

Първите трагични случаи бяха регистрирани още в началото на май. Непалският алпинист Биджая Гхимире Бишвакарма загива по време на аклиматизация в опасния ледопад Кхумбу, а шерпът Лакпа Денди Шерпа умира по пътя към базовия лагер. Малко по-късно 21-годишният Пхура Гялджен Шерпа пада в ледникова цепнатина близо до лагер III на около 7200 метра височина.

В края на май още двама индийски алпинисти — Сандийп Аре и Арун Кумар Тивари — загиват по време на слизане от върха след успешно изкачване. Инцидентите са станали в т.нар. „зона на смъртта“ — район над 8000 метра, където нивата на кислород са критично ниски за човешкия организъм. Сезонът през 2026 г. постави и рекорд по брой изкачвания за един ден. На 21 май общо 274 души достигнаха върха от непалската страна на Еверест — най-високият еднодневен брой в историята. Това отново предизвика дебати за пренаселеността и безопасността по маршрута към върха. Британският алпинист Kenton Cool, който изкачи Еверест за рекорден 20-и път сред чужденците, заяви пред Reuters, че експедиционните компании трябва да бъдат по-внимателни при подбора на недостатъчно подготвени катерачи, за да се намали рискът от нови трагедии.

Мария Пенчева

