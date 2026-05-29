  
Петима загинаха на Еверест по време на пролетния сезон през 2026 г.

Свързани новини

27.05.2026 17:00

Петима загинаха на Еверест по време на пролетния сезон през 2026 г.

Видян 2324 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Пролетният сезон на изкачванията на Mount Everest през 2026 година бе белязан както от рекордни постижения, така и от трагични инциденти. Според международни медии и данни на непалските власти, най-малко петима алпинисти и шерпи са загубили живота си по време на експедициите към най-високия връх в света.


Сред загиналите са:


• Лакпа Денди Шерпа


• Биджая Гхимире Бишвакарма


• Пхура Гялджен Шерпа


• Сандийп Аре


• Арун Кумар Тивари


Първите трагични случаи бяха регистрирани още в началото на май. Непалският алпинист Биджая Гхимире Бишвакарма загива по време на аклиматизация в опасния ледопад Кхумбу, а шерпът Лакпа Денди Шерпа умира по пътя към базовия лагер. Малко по-късно 21-годишният Пхура Гялджен Шерпа пада в ледникова цепнатина близо до лагер III на около 7200 метра височина.


В края на май още двама индийски алпинисти — Сандийп Аре и Арун Кумар Тивари — загиват по време на слизане от върха след успешно изкачване. Инцидентите са станали в т.нар. „зона на смъртта“ — район над 8000 метра, където нивата на кислород са критично ниски за човешкия организъм. Сезонът през 2026 г. постави и рекорд по брой изкачвания за един ден. На 21 май общо 274 души достигнаха върха от непалската страна на Еверест — най-високият еднодневен брой в историята. Това отново предизвика дебати за пренаселеността и безопасността по маршрута към върха. Британският алпинист Kenton Cool, който изкачи Еверест за рекорден 20-и път сред чужденците, заяви пред Reuters, че експедиционните компании трябва да бъдат по-внимателни при подбора на недостатъчно подготвени катерачи, за да се намали рискът от нови трагедии.


Мария Пенчева


 Снимка:


Trekking In Nepal


 



Етикети
, , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 31 май 21:00ч.

Едно гадно ченге 1998 R 1h 30m

Режисьор: Bruno Barreto
В ролите: Stephen BaldwinChris PennGina Gershon

виц на деня

Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.

Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:

- Мадам, по слух ли паркирате?

към хороскоп хороскоп

лъв

Изразяването ви днес има повече топлина


Изразяването ви днес има повече топлина и привлича

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки