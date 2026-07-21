Иран предупреди България да не допуска използването на територията ѝ за военни операции на САЩ, МВнР: Не предприемаме никакви враждебни действия

Иранското външно министерство отправи остро предупреждение към България да не позволява на Съединените щати да използват нейна територия за военни операции. Повод за реакцията на Техеран са плановете на София да разреши разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“.

„Всяка дейност, улесняваща американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в агресия и военни престъпления“, заяви говорителят на ведомството Есмаил Багаей, цитиран от ирански държавни медии. "България не трябва да се съюзява с агресори и нарушители на международното право".

Коментарът идва на фона на намерението на българското правителство да поиска от парламента одобрение за пребиваването на до осем американски самолета цистерни КС-135 и 250 военнослужещи. По-рано днес стана ясно, че Комисията по отбрана ще заседава извънредно по темата.

Министерството на външните работи (МВнР) на България излезе с официана позиция, след като заяви, че е получило нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище „Безмер“. По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос, се посочва в съобщението.

Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток", посочиха в позиция от Външното ни министерство след получената нота от Иран.

"Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта", се посочва още в съобщението на МВнР.

Предупреждението не е първото, което Техеран отправя към София. В началото на април Иран изпрати дипломатическа нота до българските власти заради други американски самолети, които тогава бяха разположени на летище София. Техеран е отправял подобни заплахи и към други съюзници, като през март предупреди Румъния, че предоставянето на бази на САЩ е равносилно на участие във военна агресия.

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на американски самолети във военновъздушна база "Безмер". Проектът на решение бе внесен за разглеждане в НС от Министерския съвет на 20 юли. Той бе представен на комисията от министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Предложението на правителството бе свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Става дума за до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ.

По-рано днес Комисията по отбрана в българския парламент подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток. Предстои гласуване на решението в пленарна зала.

Пламен Валентинов