Конституционният съд: Държавата не може да продава Лукойл и да управлява вместо собствениците

Държавата вече няма да може чрез особения търговски управител на дружествата от групата „Лукойл“ в България да продава акции и дялове, да упражнява вместо собствениците правото им на глас или да се разпорежда с имущество извън обичайната дейност на компаниите. Решенията за назначаването и действията на особения управител отново ще подлежат и на съдебен контрол. Това следва от единодушно решение на Конституционния съд от 21 юли 2026 г., с което за противоконституционни бяха обявени ключови разпоредби от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Делото беше образувано по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание, а докладчик по него е съдия Орлин Колев. В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии.

Оспорените разпоредби бяха приети в края на 2025 г. след американските санкции срещу руската петролна компания „Лукойл“. Те дадоха на държавата значително по-широки възможности за намеса в управлението и собствеността на петролни дружества чрез назначаването на особен търговски управител.

След назначаването му собствениците и акционерите губеха правото си на глас и възможността да се разпореждат с акциите или дяловете си. Особеният управител можеше да сменя органите на управление, а при определени условия и да извършва сделки с акции или дружествени дялове, ако купувачът и основните условия по сделката бъдат одобрени от Министерския съвет.

Конституционният съд отмени и възможността особеният управител, след предварително разрешение от правителството, да отчуждава или да се разпорежда с имущество и да поема финансови задължения извън рамките на обикновеното управление и обичайната търговска дейност.

Остава в сила ограничението, според което управителят може да се разпорежда с имущество само когато това е част от нормалната дейност на компанията.

С решението се възстановява и съдебният контрол върху административните актове, свързани с назначаването и работата на особения търговски управител, както и върху договорите и вписванията в Търговския регистър.

Според Конституционния съд с изключването на съдебния контрол дружествата и техните собственици на практика са били лишени от механизъм за защита при особено сериозна държавна намеса в правото им на собственост и в управлението на бизнеса.

Съдът обяви за противоконституционни части от чл. 4, ал. 3, чл. 27а, ал. 3 и чл. 27в от закона, включително разпоредбите, разширяващи режима към лица, извършващи съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и нефтени продукти.

Искането за отмяна на останалата част от чл. 27в, ал. 10 беше отхвърлено, а производството по отношение на трето изречение от същата алинея в редакцията му от 2025 г. беше прекратено.

В момента особен търговски управител на дружествата на „Лукойл“ в България е Евгени Симеонов. Той беше назначен от правителството на 3 юни 2026 г. на мястото на Румен Спецов.

Решението на Конституционния съд не отменя самия институт на особения търговски управител и не означава автоматично прекратяване на правомощията на Симеонов. След влизането му в сила обаче обявените за противоконституционни разпоредби повече няма да могат да бъдат прилагани.

Решението трябва да бъде обнародвано в „Държавен вестник“ в срок до 15 дни и ще влезе в сила три дни след обнародването му. То е подписано със самостоятелно становище от съдия Сашо Пенов, както и със становище от съдиите Красимир Влахов, Десислава Атанасова, Галина Тонева, Сашо Пенов, Невин Фети и Орлин Колев.

Кирил Пламенов