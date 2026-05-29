4 пъти сауна/седмично срещу стареене, сърдечни проблеми и деменция: Изследване

Сигурно сте чували, че сауната е приятна. Дългосрочни изследвания показват, че тя може да удължава живота. 20 минути в сауна 4 пъти седмично се свързват със значително по-ниски нива на сърдечни заболявания, деменция и обща смъртност от всякакви причини. Топлината не просто ви отпуска. Тя „шокира“ тялото в режим на възстановяване. Клетките ви стареят по-бавно. Сърцето ви става по-силно. Мозъкът остава по-остър.

Ето какво е открило изследването. 20-годишно проучване върху над 2 000 мъже установява, че тези, които използват сауна 4 до 7 пъти седмично, имат с 40% по-нисък риск от смърт вследствие на сърдечно-съдови заболявания и с 65% по-нисък риск от развитие на Алцхаймер или деменция в сравнение с тези, които използват сауна веднъж седмично. Ползите са зависими от дозата — повече сесии в сауната означават по-голяма защита. Топлинният стрес имитира умерено физическо натоварване.

Научното обяснение е сравнително просто. Топлината в сауната повишава сърдечната честота до нива, подобни на бързо ходене. Кръвоносните съдове се разширяват, което подобрява циркулацията и понижава кръвното налягане. Освобождават се топлинни шокови протеини, които възстановяват увредени белтъци в клетките и предотвратяват натрупванията, наблюдавани при Алцхаймер. Тялото също така отделя растежен хормон и намалява възпалението. Топлината не е просто комфорт — тя има терапевтичен ефект на клетъчно ниво.

Използвайте сауна за 20 минути при 160 до 190 градуса по Фаренхайт (около 70–88°C). Правете това 4 пъти седмично. Пийте вода преди и след. Излезте, ако почувствате замайване. Не използвайте сауна, ако имате неконтролирано високо кръвно налягане или сърдечни проблеми. Първо се консултирайте с лекар. След това се изпотете. Сърцето ви ще ви благодари. Мозъкът ви ще ви благодари. Вашето бъдещо аз ще ви благодари.

Кирил Пламенов