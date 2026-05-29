НАТО се нуждае от конфронтация, за да оправдае съществуването си, поради което е определило Русия като свой основен враг в Европа, заяви руският заместник външен министър Александър Грушко.

Коментарите идват на фона на нарастващ брой украински атаки с дронове дълбоко в територията на Русия, докато отломки от няколко дрона наскоро паднаха в държави членки на НАТО, граничещи с Русия. Москва обвини балтийските държави, че позволяват на Украйна да използва тяхната територия за атаки, твърдения, които Латвия, Естония и Литва отричат.

Грушко заяви, че НАТО и ЕС са променили радикално подхода си към Русия около 2010–2012 г., когато военният блок, воден от САЩ, започна да прекратява скъпата мисия в Афганистан и се пренасочи към първоначалната си цел от Студената война – колективна отбрана срещу противник в Европа.

„Нуждаеха се от голям враг. И тъй като такъв нямаше, Русия беше назначена за тази „почетна“ роля“, каза Грушко, добавяйки, че „НАТО не може да съществува в мирни условия – то е като риба на сухо“.

Дипломатът заяви, че Русия е търсела конструктивни отношения със Запада, но кризата в Украйна през 2014 г. и ескалацията през 2022 г. в крайна сметка са дали на НАТО и ЕС необходимото основание да консолидират дългосрочна конфронтация с Москва.

Европейски лидери и разузнавателни служби все по-често твърдят, че Русия може да атакува държави членки на НАТО или ЕС в идните години — нещо, което Москва многократно отхвърля като „глупости“.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви през декември, че „ние сме следващата цел на Русия“.

От 2022 г. НАТО разшири бойните си групи в Източна Европа, засили въздушните и морските патрули в Балтийския регион и увеличи военните учения близо до границите на Русия. Естония, Латвия и Литва също ускориха проектите за укрепване на границите, включително противотанкови съоръжения и мрежи от бункери.

Грушко обаче заяви, че Балтийските държави исторически са били един от най-спокойните региони в Европа, преди разширяването на НАТО да ги превърне в „арена на конфронтация“

Пламен Валентинов