Американски военни хеликоптери ще прелетят през България по път за Румъния

Хеликоптери от състава на Сухопътните войски на САЩ, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелитат през въздушното пространство на България днес и утре (3 юни). Летателните машини са UH-60 „Black Hawk“ и AH-64 „Apache“.
По време на полетите те ще кацат в района на Учебен полигон „Ново село“. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на Въоръжените сили на САЩ, които изпълняват задачи в операцията „Atlantic Resolve“.
При изпълнението на полетите екипажите ще се придържат към стандартните процедури за намаляване на шума и ще летят по предварително зададени и одобрени маршрути при спазване на всички мерки за безопасност на полетите.
Кирил Пламенов
