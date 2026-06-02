България купува от САЩ ракети за F-16 за близо 1 млрд. долара

САЩ одобриха продажбата на допълнително въоръжение за българските изтребители F-16 Block 70 на стойност 957 млн. долара. Основно става дума за 125 ракети въздух-въздух AIM-120C-8 AMRAAM, пет допълнителни секции за насочването им и четири ракети AIM-9X Block II, смятани за едни от най-модерните ракети за близък въздушен бой.

С новия пакет общата стойност на програмата за придобиване на самолети, въоръжение, оборудване и поддръжка за българските военновъздушни сили нараства с 957 млн. долара и достига 2,63 млрд. долара.

Данните са от разсекретено уведомление на американската Агенция за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA), изпратено до Конгреса на САЩ на 11 май 2026 г. и публикувано във федералния регистър на САЩ. Документът предвижда значително разширяване на първоначално одобрения пакет за България чрез добавяне на ново високоточно въоръжение, резервни компоненти, логистична поддръжка, техническо обслужване, оборудване, софтуер, услуги и други елементи.

Основният акцент в разширения пакет е придобиването на 125 ракети AIM-120C-8 AMRAAM — най-новата версия на основната ракета на НАТО за въздушен бой извън визуална видимост. Сделката включва също пет допълнителни секции за насочване на AIM-120C-8 и четири ракети AIM-9X Block II за близък въздушен бой.

Според DSCA новото въоръжение ще увеличи значително способностите на бъдещата българска ескадрила F-16 Block 70 и ще осигури по-висока готовност за изпълнение на задачи по въздушен суверенитет, възпиране и участие в съвместни операции на НАТО.

Стойността на новодобавените способности се оценява на 957 млн. долара, като от тях 452 млн. долара са за основно отбранително оборудване. След актуализацията общата стойност на основното отбранително оборудване в рамките на програмата достига 1,43 млрд. долара.

Вашингтон отбелязва, че допълнителното въоръжение не е било включено в първоначалното уведомление и представлява съществено увеличение на бойните способности спрямо първоначално планираните. Очакванията са новите ракети и съпътстващото оборудване да позволят на България да изгради по-ефективна въздушна отбранителна способност, съвместима със стандартите на НАТО и способна да отговори на съвременните и бъдещите предизвикателства пред сигурността.

Според американската страна сделката подкрепя сигурността на съюзник от НАТО, който има важна роля за политическата и икономическата стабилност в Европа, както и за укрепването на източния фланг на Алианса.

България има поръчка за общо 16 самолета F-16. През 2019 г. тогавашното правителство — третият кабинет „Борисов“, плати 1,3 млрд. долара, или 2,2 млрд. лв., по договор между САЩ и България за производството и придобиването на осем самолета F-16 Block 70 — шест едноместни и два двуместни. Пакетът включваше обучение на пилоти и наземни екипажи, логистика, помощно оборудване и военна техника. Плащането беше одобрено и от парламента на 26 юли 2019 г.

Всички машини от първата поръчка вече пристигнаха в България и са в процес на техническо и летателно приемане.

През ноември 2022 г. беше дадена зелена светлина и на сделката, с която България ще придобие още осем американски изтребителя F-16C/D Block 70. Стойността на втората сделка е 1 296 412 185 долара. Тези самолети още не са пристигнали и вероятно ще се забавят с поне една година.

Покрай самолетите бяха вложени средства и за инфраструктура и хангари в авиобаза „Граф Игнатиево“. Допълнително бяха дадени пари и за още оборудване.

Кирил Пламенов