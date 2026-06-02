Поглед отвътре към частния рай в Бахамите, където се ожени Доналд Тръмп-младши

Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън отпразнуваха сватбата си на Литъл Пайп Кей — уединен частен остров в архипелага Ексума, Бахами. Двойката онеотдавна отбеляза брачната си церемония в изключително затворен и луксозен островен рай, за който много хора никога не са чували и още по-малко са виждали, според няколко медийни източника.

Литъл Пайп Кей е частен остров с площ от 38 акра в Ексума, според описанието на сайта на Lauren Berger Collection (LBC), луксозна туристическа марка.

Ексума представлява верига от острови, известни с кристално чистите си води и бели пясъчни плажове.

Островът се намира на около 70 мили от столицата Насау и приблизително на 270 мили от Палм Бийч, според LBC.

„Литъл Пайп Кей и Ексума представляват много специфичен тип съвременен лукс“, казва Сезар Уърм, изпълнителен директор в сферата на хотелиерството от Джорджия.

Той обяснява пред Fox News Digital, че частни острови като този привличат заможни туристи заради уединението, сигурността и възможността за напълно персонализирани преживявания.

„Ексума предлага рядък баланс между природна красота и изолация, който трудно може да бъде възпроизведен другаде“, добавя той.

За разлика от стандартните луксозни дестинации, районът все още се възприема като сравнително недокоснат и внимателно поддържан.

Цената за наем на острова не е публично обявена. Целият имот разполага с 11 спални и 17 бани, според сайта на LVH Global — компания за ултралуксозни имоти под наем.

Гостите могат да се възползват от яхтено пристанище, джакузи, хеликоптерна площадка и инфинити басейн.

„Комплексът включва колекция от резиденции, които са истинско доказателство за елегантност и колониален чар — пет големи имения в стил плантация и стилни плажни бунгала, предлагащи спокойно убежище от света“, се посочва в описанието на LVH Global.

Според Page Six, на острова са снимани и филми като „Карибски пирати: Проклятието на Черната перла“ и „Казино Роял“. Около 40 гости са присъствали на сватбата в събота.

Сред тях са били и петте деца на Доналд Тръмп-младши, както и братята и сестрите му Иванка Тръмп, Ерик Тръмп и Тифани Тръмп, заедно със своите партньори, според снимки и медийни съобщения.

Ерик Тръмп коментира пред Page Six, че брат му и Бетина Андерсън са „много щастливи заедно“, като добави, че е горд да е свидетел на голяма част от тяхната връзка.

Президентът Доналд Тръмп не е успял да присъства на сватбата, като е посочил служебните си ангажименти.

„Въпреки че много исках да бъда с моя син Дон-младши и с новия член на семейство Тръмп, бъдещата му съпруга Бетина, обстоятелствата, свързани с държавните ми задължения и любовта ми към Съединените щати, не ми позволяват да присъствам“, написа той в Truth Social.

След сватбата Андерсън сподели кратък поглед към брачния живот в Instagram Stories, публикувайки снимка на персонализиран предмет с избродиран надпис „Mrs. Trump“.

Сватбата идва след годежа на Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън през декември 2025 г., след около година връзка. Бетина Андерсън, на 39 години, е филантроп и модел и през последната година често присъства на събития на семейство Тръмп в Палм Бийч и Мар-а-Лаго.

Кирил Пламенов