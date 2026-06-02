България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България

Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България.
Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход „По пътя на Ботевата чета“. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица.
Точно в 12.00 на обяд сирените в цялата страната ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в Освобождението на страната.
Кирил Пламенов
