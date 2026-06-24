България пасува за санкциите срещу Русия, защо излъга властта?

България гласува новия пакет санкции срещу Русия. Празни приказки се оказаха заричанията, включително на премиера Радев, че ще наложим вето на включването в наказателната листа на патриарх Кирил, на уж собственика на ЛУКойл - милиардера Вагит Алекперов - сериозна антиолигархична мярка от власт, която спечери избори с лозунги за борба точно с олигархията и т.н.
Пламен Веселинов
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България гласува новия пакет санкции ...
бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!
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