  
25.06.2026 18:06

България пасува за санкциите срещу Русия, защо излъга властта?

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България гласува новия пакет санкции срещу Русия. Празни приказки се оказаха заричанията, включително на премиера Радев, че ще наложим вето на включването в наказателната листа на патриарх Кирил, на уж собственика на ЛУКойл - милиардера Вагит Алекперов - сериозна антиолигархична мярка от власт, която спечери избори с лозунги за борба точно с олигархията и т.н.


 


Пламен Веселинов 


 



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- Добре. Корен квадратен от 100?

- Ами, десет!

- Отлично. Кой е убил Ботев?

Блондинката замълчава.

- Не знам, - накрая казала тя.

- Добре, помислете и елате утре

Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:

- Взеха ли те на работа?

- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки