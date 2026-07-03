ДА! Lemonista: всичко с юзу, лимончело и лимонада

Lemonista - да не се бърка с лимоненото заведение на ъгъла на Патриарха и А.Кънчев на стотина метра, е новото място на ул.Христо Белчев. Както личи по името, цитрусът е в основата на всичко. Лимон, лайм, модното юзу - това е далекоизточен вариант - тук японски, макар да е наличен и корейски и всичко, което можете да измислите от тях. Домакините сами си внасят лимончелото. Правят лимонада на място. Както и много видове сладолед - от сорбе, през толкова тренди лимоновия пай до всякакви миксове с аромат на цитрус.
Станахме първите опитали току-що направения премиерно сладолед от фермерско сирене и мандарини - доста приятен на вкус, като си взехме и топка юзу сорбе. Останахме доволни. Макар, ако трябва да бъдем честни, в Италия, извън супер туристическите центрове, цената е по-ниска, а джелатото е оригинално.
Има и шоколадови десерти, даже дубайски шоколад, бисквити, дори вегански предложения.
Борис Ангелов
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Възрастно семейство с три внучета ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
Личните въпроси ще заемат важно място в мислите Ви и ще