ДА! Lemonista: всичко с юзу, лимончело и лимонада

Lemonista - да не се бърка с лимоненото заведение на ъгъла на Патриарха и А.Кънчев на стотина метра, е новото място на ул.Христо Белчев. Както личи по името, цитрусът е в основата на всичко. Лимон, лайм, модното юзу - това е далекоизточен вариант - тук японски, макар да е наличен и корейски и всичко, което можете да измислите от тях. Домакините сами си внасят лимончелото. Правят лимонада на място. Както и много видове сладолед - от сорбе, през толкова тренди лимоновия пай до всякакви миксове с аромат на цитрус.

Станахме първите опитали току-що направения премиерно сладолед от фермерско сирене и мандарини - доста приятен на вкус, като си взехме и топка юзу сорбе. Останахме доволни. Макар, ако трябва да бъдем честни, в Италия, извън супер туристическите центрове, цената е по-ниска, а джелатото е оригинално.

Има и шоколадови десерти, даже дубайски шоколад, бисквити, дори вегански предложения.

Борис Ангелов