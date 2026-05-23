BYD пуска Ti7 – китайският SUV влиза в битката с Land Rover Defender

Китайският автомобилен производител BYD подготвя пускането на новия SUV модел Ti7 на британския пазар, с което разширява присъствието си в премиум офроуд сегмента. Моделът с три реда седалки, разработен под бранда Fangchengbao, прави впечатление с дизайн, напомнящ на Land Rover Defender.

Plug-in хибридният SUV ще бъде флагманът на BYD за Великобритания. Според компанията Ti7 ускорява от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунди и предлага до 127 километра пробег само на електричество по WLTP стандарта.

Моделът е оборудван с 1,5-литров турбо бензинов двигател и два електромотора, а интериорът включва 15,6-инчова мултимедийна система, дигитален приборен панел и head-up дисплей. Очаква се Ti7 да се конкурира директно с големите семейни SUV модели в Европа, включително Defender и Discovery.

Кирил Пламенов