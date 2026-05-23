  
BYD пуска Ti7 – китайският SUV влиза в битката с Land Rover Defender

Свързани новини

24.05.2026 07:05

BYD пуска Ti7 – китайският SUV влиза в битката с Land Rover Defender

Видян 174 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Китайският автомобилен производител BYD подготвя пускането на новия SUV модел Ti7 на британския пазар, с което разширява присъствието си в премиум офроуд сегмента. Моделът с три реда седалки, разработен под бранда Fangchengbao, прави впечатление с дизайн, напомнящ на Land Rover Defender.


Plug-in хибридният SUV ще бъде флагманът на BYD за Великобритания. Според компанията Ti7 ускорява от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунди и предлага до 127 километра пробег само на електричество по WLTP стандарта.


Моделът е оборудван с 1,5-литров турбо бензинов двигател и два електромотора, а интериорът включва 15,6-инчова мултимедийна система, дигитален приборен панел и head-up дисплей. Очаква се Ti7 да се конкурира директно с големите семейни SUV модели в Европа, включително Defender и Discovery.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

До човека, който току-що е получил диагноза

До човека, който току-що е получил диагноза

Не знам кой си. Не знам какво ти казаха. ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 28 май 21:00ч.

Шефове гадняри 2 2014 г. ‧ Комедия/Криминале ‧ 1 ч 48 мин

Режисьор: Шон Андерс
В ролите: Актьорски състав Джейсън Бейтман Ник Хендрикс Чарли Дей Дейл Арбъс Джейсън Судейкис Кърт Бъкман Дженифър Анистън Д-р Джулия Харис Крис Пайн Рекс Хансън Кристоф Валц Бърт Хансън Джейми Фокс Dean 'MF' Jones Кевин Спейси Дейв Харкен Кели Стейбълс Рейчъл Виж

виц на деня

Във Фейсбук:


 

- Здравейте група! Пия билката шафран, но не знам за какво помага


 

Коментар:


 

- И аз пия ракия - без да знам за какво помага...от 36 години, най-редовно без да пропускам вечер...

към хороскоп хороскоп

лъв


Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки