Ивет Лалова е сред големите звезди на Мача на Надеждата

Българската спринтьорка Ивет Лалова ще бъде сред големите звезди на благотворителния „Мач на Надеждата“, който ще се проведе на 6 юни 2026 г. в Бургас. Новината бе обявена от Фондация „Стилиян Петров“, които определиха Лалова като „диамантът на българската лека атлетика“.

Събитието ще се състои на стадион Стадион „Лазур“ и ще обедини спортни легенди, артисти и обществени личности в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания.

Организаторите подчертават, че Ивет Лалова е символ на непримиримия дух и вдъхновение за милиони със своята впечатляваща кариера – европейска шампионка и участничка на пет Олимпиади. В същото време около участието ѝ вече се появиха и критични коментари, след като наскоро името ѝ бе замесено в допинг скандал. Това поставя въпроса дали именно тя е най-подходящото лице за подобно благотворително събитие, насочено към кауза, свързана с надежда, честност и вдъхновение.

Сред останалите известни имена, които ще вземат участие в „Мача на Надеждата“, са Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Джо Харт и Уес Браун.

Каузата на благотворителния мач е насочена към подпомагане на Комплексен онкологичен център – Бургас, както и към финансова и морална подкрепа за Любослав Пенев и Петър Хубчев в битката им с болестта.

Кирил Пламенов

