ДА! Бутик за шоколад, фондю, вино, сирене и още нещо: La Petite Suisse

La Petite Suisse, колкото и малка да е - съвсем според името, веднага се набива на очи дори на фона на толкова различните мини фасади на магазинчета на Графа. Улица, чиято физиономия се промени не за добро през последните 20-ина години.

Защо сме включили магазинче, на същия френски език (един от 4-те официални в Конфедерацията) това ще рече популярната и у нас дума "бутик" в гастрономическата ни рубрика?

Просто е: ТУК Е НАЙ-ДОБРАТА СЕЛЕКЦИЯ НА ШОКОЛАД В СОФИЯ И БЪЛГАРИЯ. За тези, които познават само Lindt, ще бъде интересно да намерят онези серии на марката, които не се продават другаде у нас, включително във фирмените магазини на бланда. В бутика за шоколад, за който разказваме, я има и нашата любима марка Caller - Кайе, и много харесваната от всеки, който я е опитал с по-характерния си шоколад и структура Ragusa, неналожила се, уви, в търговските ни вериги. Както и пробвалият, но неуспял досега да пробие на пазара ни Villars, и Frey. И, разбира се, Toblerone - единствената фамилия, опълчила се на доминацията на Шпрюгли и Линдт, макар да са от една рода, но в крайна сметка подчинена от господарите на швейцарския и световния пазар с характерните си шоколади с релефа на Алпите. Това беше детската мечта на соца и един от символите на Кореком! Тук има видове, които няма да срещнете във веригите и барчетата.

Изобщо: истинско щастие за познавачите. Заслужавахме този бутик за шоколад.

Покрай него в бутика могат да се открият и други неща: примерно швейцарските вина, швейцарските сладка и конфитюри. Швейцарските сирена и фондю-то. Изобщо, от емблемите на тази прекрасна страна, в която сме ви водили неведнъж с наши истории и чудни снимки, липсват само часовниците.

Удивително е, но е напълно реално - на твърде малка площ са побрани толкова много и толкова хубави неща. Също като в алмпийската конфедерация.

Борис Ангелов