  
Започва Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Свързани новини

14.05.2026 15:27

Започва Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Видян 416 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Пет спорта, четири надпревари, три кръга, две дисциплини, една цел – победата.Най-добрите състезатели на планетата по модерен петобой пристигат в Пазарджик, за да се борят за челното място в Световната купа.


Опитните герои се изправят срещу новите звезди, а битката помежду им предвещава много емоции за зрителите.



Програма на преките предавания по БНТ 3:


Петък, 15 май: 14:00 ч., 17:00 ч. - полуфинали, жени


Събота, 16 май: 11:00 ч., 14:00 ч. - полуфинали, мъже


Неделя, 17 май: 10:00 ч. - финал жени, 14:00 ч. - финал, мъже


Кирил Пламенов


 



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 17 май 21:00ч.

Опасна плячка 2012 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 36 мин

Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс

виц на деня

Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.

 

 

към хороскоп хороскоп

телец

Денят ви извежда от обичайния комфорт

Денят ви извежда от обичайния комфорт и ви насочва към

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки