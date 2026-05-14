Започва Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Пет спорта, четири надпревари, три кръга, две дисциплини, една цел – победата.Най-добрите състезатели на планетата по модерен петобой пристигат в Пазарджик, за да се борят за челното място в Световната купа.
Опитните герои се изправят срещу новите звезди, а битката помежду им предвещава много емоции за зрителите.
Програма на преките предавания по БНТ 3:
Петък, 15 май: 14:00 ч., 17:00 ч. - полуфинали, жени
Събота, 16 май: 11:00 ч., 14:00 ч. - полуфинали, мъже
Неделя, 17 май: 10:00 ч. - финал жени, 14:00 ч. - финал, мъже
Кирил Пламенов
