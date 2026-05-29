  
Lotus засилва фокуса върху спортното си наследство с новия Emira 420 Sport

31.05.2026 08:05

Lotus Emira 420 Sport е най-лекият и най-мощният вариант на купето досега, с който Lotus още по-ясно подчертава спортните си корени. Моделът е позициониран като по-ориентирана към динамиката версия на двуместното средноразположено спортно купе на марката.


Новата модификация използва 2.0-литров турбобензинов четирицилиндров двигател, доставен от Mercedes-AMG, който развива 414 к.с. и 498 Нм въртящ момент. Според Lotus автомобилът ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунди и достига максимална скорост от 299 км/ч (186 mph).


Lotus Emira 420 Sport въвежда и пакет „Lightweight Handling“, който намалява теглото с над 25 кг, като същевременно добавя преработени аеродинамични елементи. Сред новостите е и подвижен стъклен покрив, вдъхновен от модела Esprit, който може да се сваля.


Кирил Пламенов


 



