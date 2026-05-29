Lotus засилва фокуса върху спортното си наследство с новия Emira 420 Sport

Lotus Emira 420 Sport е най-лекият и най-мощният вариант на купето досега, с който Lotus още по-ясно подчертава спортните си корени. Моделът е позициониран като по-ориентирана към динамиката версия на двуместното средноразположено спортно купе на марката.
Новата модификация използва 2.0-литров турбобензинов четирицилиндров двигател, доставен от Mercedes-AMG, който развива 414 к.с. и 498 Нм въртящ момент. Според Lotus автомобилът ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунди и достига максимална скорост от 299 км/ч (186 mph).
Lotus Emira 420 Sport въвежда и пакет „Lightweight Handling“, който намалява теглото с над 25 кг, като същевременно добавя преработени аеродинамични елементи. Сред новостите е и подвижен стъклен покрив, вдъхновен от модела Esprit, който може да се сваля.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
НАТО се нуждае от конфронтация, за да ...
бТВ Синема 31 май 21:00ч.
Режисьор: Bruno Barreto
В ролите: Stephen BaldwinChris PennGina Gershon
Идея или ситуация може да се развие по по-мек и приятен